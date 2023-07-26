Рогозин Алексей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Алексей Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогозина Роза Халитовна

Рождение ребёнка
11.08.2004

Дочь: Рогозина Валерия Алексеевна

Мать ребёнка: Рогозина Роза Халитовна

Рождение ребёнка
29.12.2012

Сын: Рогозин Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Рогозина Роза Халитовна

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