Рогозин Алексей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогозина Роза Халитовна
Рождение ребёнка
11.08.2004
Дочь: Рогозина Валерия Алексеевна
Мать ребёнка: Рогозина Роза Халитовна
Рождение ребёнка
29.12.2012
Мать ребёнка: Рогозина Роза Халитовна