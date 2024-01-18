Малютина Пелагея Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1867 ст.
Сын: Малютин Ефим (Евфимий) Трофимович
Отец ребёнка: Малютин Трофим Палладиев
Рождение ребёнка
11.08.1870 ст.
Отец ребёнка: Малютин Трофим Палладиев
Рождение ребёнка
07.08.1871 ст.
Отец ребёнка: Малютин Трофим Палладиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно