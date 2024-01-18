Малютина Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Пелагея Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1867 ст.

Сын: Малютин Ефим (Евфимий) Трофимович

Отец ребёнка: Малютин Трофим Палладиев

Рождение ребёнка
11.08.1870 ст.

Сын: Малютин Иван Трофимович

Отец ребёнка: Малютин Трофим Палладиев

Рождение ребёнка
07.08.1871 ст.

Сын: Малютин Фотий Трофимович

Отец ребёнка: Малютин Трофим Палладиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Трофим Палладиев

Смерть
Неизвестно
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