Абдусалямов Мухаммад Абдурашитович
Место рожденияВерхазовка
Дата рождения15.02.1903
Дата смерти30.03.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1949
Дочь: Баимова (Абдусалямова) Мадина Мухамедовна
Мать ребёнка: Идиатуллина Ильхамия Закиулловна
Рождение ребёнка
12.04.1951
Дочь: Ибрагимова (Абдусалямова) Амина Мухаметовна
Мать ребёнка: Идиатуллина Ильхамия Закиулловна
Смерть
30.03.1989