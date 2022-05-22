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Абдусалямов Мухаммад Абдурашитович

Место рождения

Верхазовка

Дата рождения

15.02.1903

Дата смерти

30.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Идиатуллина Ильхамия Закиулловна

Рождение ребёнка
01.02.1949

Дочь: Баимова (Абдусалямова) Мадина Мухамедовна

Мать ребёнка: Идиатуллина Ильхамия Закиулловна

Рождение ребёнка
12.04.1951

Дочь: Ибрагимова (Абдусалямова) Амина Мухаметовна

Мать ребёнка: Идиатуллина Ильхамия Закиулловна

Смерть
30.03.1989

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