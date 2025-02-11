Авдотья Осипова
женский, родилась 1814
умерла Неизвестно
Супруги
Тихон Васильев1812 г.р.
Дети
Егор Тихонов1837 г.р.
Анисья Тихонова1839 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Васильев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Егор Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Васильев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анисья Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Васильев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Осип Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Васильев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Илья Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Васильев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Алексей Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Васильев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Емельян Тихонов Дорофей Тихонов / Емельян Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Васильев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Васильев
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно