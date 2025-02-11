Авдотья Осипова 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Осипова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1814

умерла Неизвестно

Супруги
Тихон Васильев1812 г.р.
Дети
Егор Тихонов1837 г.р.
Анисья Тихонова1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Васильев

Рождение ребёнка
1837

Сын: Егор Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Васильев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анисья Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Васильев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Осип Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Васильев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Илья Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Васильев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Алексей Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Васильев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Емельян Тихонов Дорофей Тихонов / Емельян Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Васильев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Васильев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Смерть
Неизвестно

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