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Филандров Александр Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Виноградов Александр Эрастов

Мать: Виноградова Екатерина Дмитриева

Филандров Александр Александрович (1822 — ?) Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда Александра Виноградова. В 1844 году окончил Ярославскую духовную семинарию в степени с... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филандрова Ольга Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
Священник церкви села Лацкого Мологского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Священник церкви села Лацкого Мологского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Священник церкви села Лацкого Мологского уезда
Образование
1844
окончил духовную семинарию
Работа или профессия
05.10.1845
рукоположен во священника
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Филандрова) Мария Александрова

Мать ребёнка: Филандрова Ольга Андреева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Филандрова) Елизавета Александрова

Мать ребёнка: Филандрова Ольга Андреева

Рождение ребёнка
1851

Сын: Филандров Николай Александров

Мать ребёнка: Филандрова Ольга Андреева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Филандров Дмитрий Александров

Мать ребёнка: Филандрова Ольга Андреева

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Филандрова) Анна Александрова

Мать ребёнка: Филандрова Ольга Андреева

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Филандрова) Александра Александрова

Мать ребёнка: Филандрова Ольга Андреева

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Филандрова) Лариса Александрова

Мать ребёнка: Филандрова Ольга Андреева

Смерть
Неизвестно

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