Филандров Александр Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1822
Филандров Александр Александрович (1822 — ?) Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда Александра Виноградова. В 1844 году окончил Ярославскую духовную семинарию в степени с... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник церкви села Лацкого Мологского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Священник церкви села Лацкого Мологского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Священник церкви села Лацкого Мологского уезда
Образование
1844
окончил духовную семинарию
Работа или профессия
05.10.1845
рукоположен во священника
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Филандрова) Мария Александрова
Мать ребёнка: Филандрова Ольга Андреева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Филандрова) Елизавета Александрова
Мать ребёнка: Филандрова Ольга Андреева
Рождение ребёнка
1851
Сын: Филандров Николай Александров
Мать ребёнка: Филандрова Ольга Андреева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Филандров Дмитрий Александров
Мать ребёнка: Филандрова Ольга Андреева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Филандрова) Анна Александрова
Мать ребёнка: Филандрова Ольга Андреева
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Филандрова) Александра Александрова
Мать ребёнка: Филандрова Ольга Андреева
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Филандрова) Лариса Александрова
Мать ребёнка: Филандрова Ольга Андреева
Смерть
Неизвестно