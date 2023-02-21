Степаненко Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1958

Сын: Степаненко Юрий Викторович

Отец ребёнка: Степаненко Виктор Григорьевич

Покровское, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степаненко Николай Викторович

Отец ребёнка: Степаненко Виктор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степаненко Виктор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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