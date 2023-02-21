Степаненко Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.1958
Сын: Степаненко Юрий Викторович
Отец ребёнка: Степаненко Виктор Григорьевич
Покровское, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степаненко Николай Викторович
Отец ребёнка: Степаненко Виктор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно