Долгушева Настасья Алексеевна
женский, родилась 1780
умерла Неизвестно
Супруги
Долгушев Андрей Иванович1780 г.р.
Дети
Долгушев Прокопий Андреевич1808 г.р.
(Долгушева) Агафья Андреевна1814 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Долгушев Прокопий Андреевич
Отец ребёнка: Долгушев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Долгушева) Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Долгушев Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно