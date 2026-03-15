Долгушева Настасья Алексеевна 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгушева Настасья Алексеевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1780

умерла Неизвестно

Супруги
Долгушев Андрей Иванович1780 г.р.
Дети
Долгушев Прокопий Андреевич1808 г.р.
(Долгушева) Агафья Андреевна1814 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгушев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Долгушев Прокопий Андреевич

Отец ребёнка: Долгушев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Долгушева) Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Долгушев Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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