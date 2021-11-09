Кудашов Виталий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игошина Елена Александровна
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно