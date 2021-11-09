Кудашов Виталий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашов Виталий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игошина Елена Александровна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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