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Джиквас Аникий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Джиквас Григорий Дмитриевич

Мать: Пелагея Моисеевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Ирина Артемовна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Ирина Артемовна

Рождение ребёнка
31.03.1890

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ирина Артемовна

Рождение ребёнка
26.05.1891

Сын: Игнатий

Мать ребёнка: Ирина Артемовна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ефимия

Мать ребёнка: Ирина Артемовна

Смерть
Неизвестно

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