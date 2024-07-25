Джиквас Аникий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Джиквас Григорий Дмитриевич
Мать: Пелагея Моисеевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Ирина Артемовна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Ирина Артемовна
Рождение ребёнка
31.03.1890
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ирина Артемовна
Рождение ребёнка
26.05.1891
Сын: Игнатий
Мать ребёнка: Ирина Артемовна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ефимия
Мать ребёнка: Ирина Артемовна
Смерть
Неизвестно