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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крачковская) Юзефа

Отец ребёнка: Крачковский Лаврентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крачковский Феликс

Отец ребёнка: Крачковский Лаврентий

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Червинская (Крачковская) Розалия

Отец ребёнка: Крачковский Лаврентий

Смерть
Неизвестно

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