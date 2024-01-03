Агриппина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1679 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Логвинов

Рождение ребёнка
1711

Сын: Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Логвинов

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Агриппина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Логвинов

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Марья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Логвинов

Рождение ребёнка
1726

Сын: Степан Яковлев

Отец ребёнка: Яков Логвинов

Смерть
Неизвестно

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