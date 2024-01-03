Агриппина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Логвинов
Рождение ребёнка
1711
Сын: Афанасий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Логвинов
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Агриппина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Логвинов
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Марья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Логвинов
Рождение ребёнка
1726
Сын: Степан Яковлев
Отец ребёнка: Яков Логвинов
Смерть
Неизвестно