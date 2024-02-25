Положий Никита Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоложий Никита Осипов

Положий Никита Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Положий Осип Алексеевич

Мать: Фёкла Николаевна

Бракосочетание
1796

Жена: Евфросиния Ивановна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Положий Данило Никитич

Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Положий Максим Никитич

Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Положий) Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Положий Гавриил Никитич

Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна

Смерть
1833

Мы используем куки для улучшения работы сайта.