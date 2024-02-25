Положий Никита Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Положий Осип Алексеевич
Мать: Фёкла Николаевна
Бракосочетание
1796
Жена: Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Положий) Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна
Смерть
1833