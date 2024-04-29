Левинсон Лев Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Левинсон Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Левинсон (Гринтух) Софья Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Левинсон) Малка Львовна
Мать ребёнка: Левинсон (Гринтух) Софья Львовна
Смерть
Неизвестно