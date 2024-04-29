Левинсон Лев Борисович 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левинсон Лев Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Левинсон Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левинсон Борис Борисович

Мать ребёнка: Левинсон (Гринтух) Софья Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левинсон (Гринтух) Софья Львовна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Левинсон) Малка Львовна

Мать ребёнка: Левинсон (Гринтух) Софья Львовна

Смерть
Неизвестно

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