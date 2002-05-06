Рыжикова Клавдия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1919
Дата смерти06.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1939
Сын: Рыжиков Виталий Романович
Отец ребёнка: Рыжиков Роман Петрович
Дубровинский район в то время
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыжиков Роман Петрович
Горелики, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1952
Сын: Рыжиков Геннадий Романович
Отец ребёнка: Рыжиков Роман Петрович
Смерть
06.05.2002