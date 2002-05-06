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Рыжикова Клавдия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1919

Дата смерти

06.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1919

Отец: Рожко Григорий Александрович

Мать: Рожко Мария Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжиков Роман Петрович

Рождение ребёнка
11.03.1939

Сын: Рыжиков Виталий Романович

Отец ребёнка: Рыжиков Роман Петрович

Дубровинский район в то время
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжиков Роман Петрович

Горелики, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Рыжиков Геннадий Романович

Отец ребёнка: Рыжиков Роман Петрович

Смерть
06.05.2002

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