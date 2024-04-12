Дедов Иван Авдеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Дедов Авдей Игнатьев
Мать: Дедова Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Дедов Гаврила Иванов
Мать ребёнка: Дедова Евдокия Сысоева
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Дедов Илья Иванов
Мать ребёнка: Дедова Евдокия Сысоева
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Дедова Евдокия Сысоева
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Евдокия Сысоева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Ирина Михайлова
Смерть
1813
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино