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Дедов Иван Авдеев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Дедов Авдей Игнатьев

Мать: Дедова Прасковья Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Дедов Гаврила Иванов

Мать ребёнка: Дедова Евдокия Сысоева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Дедов Илья Иванов

Мать ребёнка: Дедова Евдокия Сысоева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Дедова Евдокия Сысоева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Евдокия Сысоева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Ирина Михайлова

Смерть
1813
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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