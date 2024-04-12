Комиссаров Григорий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Поручитель
26.01.1904 ст.
Афанасьевская церковь 26.01.1904 Чермы крестьянин Павел Ильич Юхновщина крестьянская дочь Мария Павловна (отец Павел Васильевич) по жениху Чермы крестьянин Григорий Дмитриевич Комиссаров по жени... Показать все
Поручитель
19.02.1907 ст.
Афанасьевская церковь 19.02.1907 Колоколова крестьянин Василий Андреевич Романовщины 1 крестьянская девица Милания Ивановна по жениху Колоколова крестьянин Николай Иванович по жениху Колоколова ... Показать все
Смерть
После 1908