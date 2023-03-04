Счасливцев Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцев Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Счасливцев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Счасливцев Пётр Иванович

Мать ребёнка: Счасливцева Агафея Тимофеевна

Рождение ребёнка
1691

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Счасливцева Агафея Тимофеевна

Рождение ребёнка
1695

Сын: Счасливцев Прокоп Иванович

Мать ребёнка: Счасливцева Агафея Тимофеевна

Рождение ребёнка
1701

Сын: Счасливцев Корнило Иванович

Мать ребёнка: Счасливцева Агафея Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Счасливцева Агафея Тимофеевна

Смерть
После 1710
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