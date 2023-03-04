Счасливцев Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Счасливцев ?
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: Счасливцева Агафея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1691
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Счасливцева Агафея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1695
Сын: Счасливцев Прокоп Иванович
Мать ребёнка: Счасливцева Агафея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1701
Сын: Счасливцев Корнило Иванович
Мать ребёнка: Счасливцева Агафея Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710