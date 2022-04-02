Лунева (Иванова) Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева (Иванова) Анна Романовна

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Место рождения

г. Белореченск, Краснодарского края

Дата рождения

18.02.1957

Дата смерти

02.04.2022

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1957

Отец: Иванов Роман Елисеевич

Мать: Иванова Пелагея Демьяновна

г. Белореченск, Краснодарского края
Рождение ребёнка
01.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
г. Краснодар
Смерть
02.04.2022
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Краснодар
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