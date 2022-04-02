Лунева (Иванова) Анна Романовна
Место рожденияг. Белореченск, Краснодарского края
Дата рождения18.02.1957
Дата смерти02.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1957
Отец: Иванов Роман Елисеевич
г. Белореченск, Краснодарского края
Рождение ребёнка
01.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г. Краснодар
Смерть
02.04.2022
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Краснодар