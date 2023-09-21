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Загородний Лев Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1938

Отец: Загородний Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загородняя Татьяна Львовна

Мать ребёнка: Князева Светлана Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загородняя Кира Львовна

Мать ребёнка: Князева Светлана Аркадьевна

Рождение ребёнка
25.01.1977

Дочь: Загородняя Лариса Львовна

Мать ребёнка: Князева Светлана Аркадьевна

Смерть
Неизвестно

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