Первушин Антон Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПервушин Антон Павлов

Первушин Антон Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Первушин Павел Михайлов

Мать: (Первушина) Акилина Моисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Первушина) Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Первушин Иван Иван/ Иоан Ст. Антонов

Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Первушин Николай Антонов

Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Первушин Иван Иван/ Иоан Мл. Антонов

Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Тимофеева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.