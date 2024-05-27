Первушин Антон Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Сын: Первушин Иван Иван/ Иоан Ст. Антонов
Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Первушин Иван Иван/ Иоан Мл. Антонов
Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Тимофеева
Смерть
Неизвестно