Потапов Стахей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти15.05.1888 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Стахиев Дмитрий
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Стахеев Ларион
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Стахеева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стахеев Родион
Смерть
15.05.1888 ст.
от старости
Похороны
17.05.1888 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область