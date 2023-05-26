Потапов Стахей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Стахей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

15.05.1888 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Стахиев Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Стахеев Ларион

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Стахеева Ольга

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стахеев Родион

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.05.1888 ст.
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от старости
Похороны
17.05.1888 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
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