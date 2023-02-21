Скочилов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1925
Дата смерти31.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1925
Рождение ребёнка
02.07.1952
Дочь: Прокошина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
14.10.1955
Сын: Скочилов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Скочилова Галина Прокопьевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
31.12.1977
Севастополь, Украинская ССР