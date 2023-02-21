Скочилов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скочилов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1925

Дата смерти

31.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1925

Отец: Скочилов Николай Васильевич

Мать: Скочилова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
02.07.1952

Дочь: Прокошина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1955

Сын: Скочилов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Скочилова Галина Прокопьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
31.12.1977
Севастополь, Украинская ССР
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