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Русанов Григорий Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: Русанов Моисей Филиппович

Мать: Русанова Авдотья Гурьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русанов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Русанова Агафья Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русанова Агафья Романовна

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
03.06.1880 ст.

Дочь: (Русанова) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Русанова Агафья Романовна

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.01.1883 ст.

Дочь: (Русанова) Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Русанова Агафья Романовна

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
27.04.1885 ст.

Дочь: (Русанова) Мавра Григорьевна

Мать ребёнка: Русанова Агафья Романовна

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.11.1887 ст.

Дочь: (Русанова) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Русанова Агафья Романовна

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.04.1890 ст.

Дочь: (Русанова) Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Русанова Агафья Романовна

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Русанов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Русанова Агафья Романовна

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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