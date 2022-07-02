Русанов Григорий Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Русанова Агафья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1880 ст.
Дочь: (Русанова) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Русанова Агафья Романовна
Рождение ребёнка
02.01.1883 ст.
Дочь: (Русанова) Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Русанова Агафья Романовна
Рождение ребёнка
27.04.1885 ст.
Дочь: (Русанова) Мавра Григорьевна
Мать ребёнка: Русанова Агафья Романовна
Рождение ребёнка
23.11.1887 ст.
Дочь: (Русанова) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Русанова Агафья Романовна
Рождение ребёнка
06.04.1890 ст.
Дочь: (Русанова) Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Русанова Агафья Романовна
Рождение ребёнка
1891 ст.
Сын: Русанов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Русанова Агафья Романовна
Смерть
Неизвестно