Аржанухина (Аржанухина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржанухина (Аржанухина) Анна Михайловна

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Место рождения

Мордово, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

03.02.1894

Дата смерти

09.11.1954

Пол

Женский

Отец

Между 1860 и 1869 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1894

Отец: Аржанухин Михаил Леонтиевич

Мать: Пелагея Ефимовна

Мордово, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аржанухин Иван Иванович

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аржанухин Иван Иванович

Смерть
09.11.1954
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
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