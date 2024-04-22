Аржанухина (Аржанухина) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.02.1894
Дата смерти09.11.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1894
Отец: Аржанухин Михаил Леонтиевич
Мать: Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
31.08.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аржанухин Иван Иванович
Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.1954
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область