Самородова Кира Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самородова Кира Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

2013 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.2022

Отец: не указан

Мать: Шишкина София Сергеевна

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