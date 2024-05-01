Сердюкова (Чумакова) Марина Глебовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюкова (Чумакова) Марина Глебовна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1956

Отец: Чумаков Глеб Константинович

Мать: Чумакова Виктория Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердюков Сергей Геннадиевич

Рождение ребёнка
13.01.1978

Дочь: Волкова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Волков Владимир Борисович

Рождение ребёнка
28.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сердюков Сергей Геннадиевич

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