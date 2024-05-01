Сердюкова (Чумакова) Марина Глебовна
Место рождения
Дата рождения04.12.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1978
Дочь: Волкова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Волков Владимир Борисович
Рождение ребёнка
28.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сердюков Сергей Геннадиевич