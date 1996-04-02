Піддубна (Дуда) Любов 17.03.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Піддубна (Дуда) Любов

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Место рождения

Іванівка

Дата рождения

17.03.1921

Дата смерти

02.04.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1922 г.р.

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1921

Отец: Дуда Тимофій

Мать: Дуда (Кисіль) Анастасія

Іванівка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Піддубний Іван

Бракосочетание
Около 1944

Муж: Піддубний Іван

Красенівка
Рождение ребёнка
21.06.1945

Сын: Піддубний Григорій

Отец ребёнка: Піддубний Іван

Красенівка
Смерть
02.04.1996
Красенівка

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