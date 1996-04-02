Піддубна (Дуда) Любов
Место рожденияІванівка
Дата рождения17.03.1921
Дата смерти02.04.1996
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1921
Отец: Дуда Тимофій
Мать: Дуда (Кисіль) Анастасія
Іванівка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Піддубний Іван
Бракосочетание
Около 1944
Муж: Піддубний Іван
Красенівка
Рождение ребёнка
21.06.1945
Сын: Піддубний Григорій
Отец ребёнка: Піддубний Іван
Красенівка
Смерть
02.04.1996
Красенівка