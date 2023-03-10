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Соловьев Михаил Иванович
Соловьев Михаил Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1905
Пол
Мужской
Отец
Соловьев Иван Константинович
Около 1872 г.р.
Мать
Момзырева (Соловьева) Матрёна Андреевна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец:
Соловьев Иван Константинович
Мать:
Момзырева Матрёна Андреевна
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