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Соловьев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Соловьев Иван Константинович

Мать: Момзырева Матрёна Андреевна

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