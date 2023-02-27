Кочеткова (Панкратова) Софья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова (Панкратова) Софья Григорьевна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.09.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1938

Дочь: Пашкина (Панкратова) Лия Афанасьевна

Отец ребёнка: Кочетков Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
20.04.1939

Сын: Кочетков Юрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Кочетков Афанасий Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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