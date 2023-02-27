Кочеткова (Панкратова) Софья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1938
Дочь: Пашкина (Панкратова) Лия Афанасьевна
Отец ребёнка: Кочетков Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
20.04.1939
Сын: Кочетков Юрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Кочетков Афанасий Сергеевич
Смерть
Неизвестно