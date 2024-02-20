Туганов Бата Цавтдиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов Бата Цавтдиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туганов Цавтди

Мать: Туганова Джан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туганов Созоруко Батаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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