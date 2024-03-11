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Василиса Михайлова
Василиса Михайлова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Михаил Никитин
1832 г.р.
Мать
Наталья Ульянова
1833 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Михаил Никитин
Мать:
Наталья Ульянова
Смерть
Неизвестно
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