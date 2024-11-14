Агрипина Христофорова 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агрипина Христофорова

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
18.07.1876

Муж: Данил Марков

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.12.1878

Дочь: Евгения Данилова

Отец ребёнка: Данил Марков

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.08.1881

Дочь: Наталья Данилова

Отец ребёнка: Данил Марков

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.01.1886

Дочь: Ксения Данилова

Отец ребёнка: Данил Марков

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.10.1888

Сын: Яков Данилов

Отец ребёнка: Данил Марков

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.07.1890

Сын: Илья Данилов

Отец ребёнка: Данил Марков

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.05.1892

Дочь: Матрёна Данилова

Отец ребёнка: Данил Марков

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.07.1894

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Данил Марков

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.06.1896

Сын: Иаким Данилов

Отец ребёнка: Данил Марков

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.07.1901

Сын: Емельян Данилов

Отец ребёнка: Данил Марков

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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