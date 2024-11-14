Агрипина Христофорова
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.07.1876
Муж: Данил Марков
Рождение ребёнка
07.12.1878
Дочь: Евгения Данилова
Отец ребёнка: Данил Марков
Рождение ребёнка
16.08.1881
Дочь: Наталья Данилова
Отец ребёнка: Данил Марков
Рождение ребёнка
09.01.1886
Дочь: Ксения Данилова
Отец ребёнка: Данил Марков
Рождение ребёнка
19.10.1888
Сын: Яков Данилов
Отец ребёнка: Данил Марков
Рождение ребёнка
20.07.1890
Сын: Илья Данилов
Отец ребёнка: Данил Марков
Рождение ребёнка
06.05.1892
Дочь: Матрёна Данилова
Отец ребёнка: Данил Марков
Рождение ребёнка
27.07.1894
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Данил Марков
Рождение ребёнка
03.06.1896
Сын: Иаким Данилов
Отец ребёнка: Данил Марков
Рождение ребёнка
27.07.1901
Сын: Емельян Данилов
Отец ребёнка: Данил Марков
Смерть
Неизвестно