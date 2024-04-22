Рудакова (Рудакова) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.03.1904 ст.
Дата смерти22.07.1904 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1904 ст.
Крещение
14.03.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Смерть
22.07.1904 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
24.07.1904 ст.
Погребена на кладбище деревни Куликовки