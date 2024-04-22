Рудакова (Рудакова) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Рудакова) Матрона Ивановна

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.03.1904 ст.

Дата смерти

22.07.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1904 ст.

Отец: Рудаков Иван Прокопьевич

Мать: Рудакова Параскева Петровна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
14.03.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Смерть
22.07.1904 ст.
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
24.07.1904 ст.
Погребена на кладбище деревни Куликовки
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