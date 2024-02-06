Щербак Семён Яковлевич
Место рожденияВеликомихайловка, Белгородской области
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Донецк ( Сталино)
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Донецк, УССР