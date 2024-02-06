Щербак Семён Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак Семён Яковлевич

Место рождения

Великомихайловка, Белгородской области

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Великомихайловка, Белгородской области
Рождение ребёнка
01.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Донецк ( Сталино)
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Донецк, УССР
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