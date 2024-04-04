Воротынцева Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоротынцева Матрёна Васильевна

Воротынцева Матрёна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воротынцев Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Воротынцев Тихон Тихонович

Отец ребёнка: Воротынцев Тихон Андреевич

Майорка, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.