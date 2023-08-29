Добрынкина (Юткина) Федосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынкина (Юткина) Федосия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Добрынкин Иван Фролович

Отец ребёнка: Добрынкин Фрол Андреевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ефремова (Добрынкина) Мария Фроловна

Отец ребёнка: Добрынкин Фрол Андреевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Добрынкин Григорий Фролович

Отец ребёнка: Добрынкин Фрол Андреевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ачуватова (Добрынкина) Татьяна Фроловна

Отец ребёнка: Добрынкин Фрол Андреевич

Смерть
1948

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