Добрынкина (Юткина) Федосия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Добрынкин Фрол Андреевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ефремова (Добрынкина) Мария Фроловна
Отец ребёнка: Добрынкин Фрол Андреевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Добрынкин Григорий Фролович
Отец ребёнка: Добрынкин Фрол Андреевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ачуватова (Добрынкина) Татьяна Фроловна
Отец ребёнка: Добрынкин Фрол Андреевич
Смерть
1948