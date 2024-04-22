Непогодьев Фёдор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Корзникова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1913
Сын: Непогодьев Иван Фёдорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непогодьев Николай Фёдорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непогодьев Евграф Фёдорович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно