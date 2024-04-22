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Непогодьев Фёдор

Место рождения

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Корзникова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: ?

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Непогодьев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: ?

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непогодьев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: ?

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непогодьев Евграф Фёдорович

Мать ребёнка: ?

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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