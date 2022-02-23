Асмандиярова Люза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.02.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асмандиярова Дильфуза Фагатовна
Отец ребёнка: Асмандияров Фагат Мухаматьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асмандияров Роберт Фагатович
Отец ребёнка: Асмандияров Фагат Мухаматьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денишев Карим
Отец ребёнка: Асмандияров Фагат Мухаматьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.2022