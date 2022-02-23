Асмандиярова Люза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асмандиярова Люза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асмандиярова Дильфуза Фагатовна

Отец ребёнка: Асмандияров Фагат Мухаматьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асмандияров Роберт Фагатович

Отец ребёнка: Асмандияров Фагат Мухаматьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денишев Карим

Отец ребёнка: Асмандияров Фагат Мухаматьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асмандияров Фагат Мухаматьянович

Смерть
23.02.2022

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