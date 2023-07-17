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Makarova (Makarova) Ekaterina Nikolaevna

Место рождения

Ростани, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.11.1902

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1902

Отец: Makarov* Nikolai Osipov

Мать: Agrippina Agrafena Fedorova

Ростани, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
работница
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1934

Сын: Makarov Nikolai Fedorovich

Отец ребёнка: Makarov Fedor Jakovlevich

Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1969
Суда, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Суда, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

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