Makarova (Makarova) Ekaterina Nikolaevna
Место рождения
Дата рождения20.11.1902
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1902
Работа или профессия
Неизвестно
работница
Рождение ребёнка
01.12.1934
Сын: Makarov Nikolai Fedorovich
Отец ребёнка: Makarov Fedor Jakovlevich
Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1969
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно