Лобач Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобач Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1985

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1985

Отец: Лобач Владимир Анатольевич

Мать: Лобач Татьяна Васильевна

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