Кудрявцева Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Кудрявцев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Кудрявцев Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Владимир Александрович

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