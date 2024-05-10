Раздиевский Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1962
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радзиевская Мария Павловна
Мать ребёнка: Радзиевская Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раздиевский Николай Павлович
Мать ребёнка: Радзиевская Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Радзиевская Ольга
Место жительства
Неизвестно
Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра