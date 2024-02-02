Адонин Иван Фёдорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Адонин Иван Фёдорович

Автор
ОВ
Войнов О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Симакова Александра Ивановна25.04.1930 г.р.
Адонин Владимир ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адонин Евгений Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адонин Станислав Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адонин Владимир Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адонин Юрий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адонин Геннадий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.04.1930

Дочь: Симакова Александра Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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