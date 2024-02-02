Адонин Иван Фёдорович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Симакова Александра Ивановна25.04.1930 г.р.
Адонин Владимир ИвановичНеизвестно г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адонин Станислав Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адонин Юрий Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.1930
Дочь: Симакова Александра Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно