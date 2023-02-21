Деменченко (Садовская) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деменченко (Садовская) Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Деменченко Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Деменченко Фёдор Фёдорович

Кульнево, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Деменченко Борис Фёдорович

Отец ребёнка: Деменченко Фёдор Фёдорович

Кульнево, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Деменченко Глеб Фёдорович

Отец ребёнка: Деменченко Фёдор Фёдорович

Кульнево, Россонский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деменченко Фёдор Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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