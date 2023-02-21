Деменченко (Садовская) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Деменченко Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Деменченко Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Деменченко Борис Фёдорович
Отец ребёнка: Деменченко Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Деменченко Глеб Фёдорович
Отец ребёнка: Деменченко Фёдор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно