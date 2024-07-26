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Кокорин Михаил Стефанович

Место рождения

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кокорин Стефан Кондратьевич

Мать: Кокорина Настасья Васильевна

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Кокорина (Чубарова) Афанасия Ильина

Бракосочетание
09.02.1876

Жена: Кокорина (Чубарова) Афанасия Ильина

Рождение ребёнка
16.03.1886

Сын: Кокорин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Кокорина (Чубарова) Афанасия Ильина

Крестный-Василий Павлович Киряков и Васса Григорьевна Кокорина
Рождение ребёнка
01.03.1890

Дочь: Кокорина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Кокорина (Чубарова) Афанасия Ильина

Смерть
Неизвестно

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