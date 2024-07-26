Кокорин Михаил Стефанович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорина Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Кокорина (Чубарова) Афанасия Ильина
Бракосочетание
09.02.1876
Рождение ребёнка
16.03.1886
Сын: Кокорин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Кокорина (Чубарова) Афанасия Ильина
Крестный-Василий Павлович Киряков и Васса Григорьевна Кокорина
Рождение ребёнка
01.03.1890
Дочь: Кокорина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Кокорина (Чубарова) Афанасия Ильина
Смерть
Неизвестно