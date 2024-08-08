Хархорин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Хархорин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Хархорина) Валентина
Мать ребёнка: Яковлева Хархорина Агафья
Рождение ребёнка
30.09.1925
Дочь: Абросимова (Хархорина) Вера
Мать ребёнка: Яковлева Хархорина Агафья
Рождение ребёнка
1927
Сын: Хархорин Анатолий
Мать ребёнка: Яковлева Хархорина Агафья
Смерть
Неизвестно