Хархорин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХархорин Иван

Хархорин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Хархорин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Хархорина Агафья

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Хархорина) Валентина

Мать ребёнка: Яковлева Хархорина Агафья

Рождение ребёнка
30.09.1925

Дочь: Абросимова (Хархорина) Вера

Мать ребёнка: Яковлева Хархорина Агафья

Рождение ребёнка
1927

Сын: Хархорин Анатолий

Мать ребёнка: Яковлева Хархорина Агафья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.