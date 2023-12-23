Щебляков Валентин Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1956
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1956
Рождение ребёнка
16.10.1980
Сын: Благодатских Виталий Валентинович
Мать ребёнка: Щеблякова Лидия Анатольевна
Рождение ребёнка
16.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щеблякова Лидия Анатольевна
Рождение ребёнка
26.06.1983
Сын: Щебляков Роман Валентинович
Мать ребёнка: Щеблякова Лидия Анатольевна
Рождение ребёнка
20.11.1984
Сын: Щебляков Олег Валентинович
Мать ребёнка: Щеблякова Лидия Анатольевна