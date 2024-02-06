Бобырев Федор Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1947
Дочь: Кислинская Светлана Федоровна
Мать ребёнка: Бобырева Мария Андреановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бобырева Мария Андреановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобырева Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Бобырева Мария Андреановна
Смерть
Неизвестно