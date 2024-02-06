Бобырев Федор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобырев Федор Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1947

Дочь: Кислинская Светлана Федоровна

Мать ребёнка: Бобырева Мария Андреановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобырева Мария Андреановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобырева Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Бобырева Мария Андреановна

Смерть
Неизвестно
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