Маркина Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркин Сын 2 Александрович
Отец ребёнка: Маркин Александр Александрович Павлодар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маркин Александр Александрович Павлодар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркина Дочь Александровна
Отец ребёнка: Маркин Александр Александрович Павлодар
Бракосочетание
Неизвестно