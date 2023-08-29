Маркина Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркина Жена

Маркина Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Сын 2 Александрович

Отец ребёнка: Маркин Александр Александрович Павлодар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Сын Александрович

Отец ребёнка: Маркин Александр Александрович Павлодар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркина Дочь Александровна

Отец ребёнка: Маркин Александр Александрович Павлодар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Александр Александрович Павлодар

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close