Волокитин Алексей Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Волокитин Данил Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Волокитина (Коробейникова) Марья Антонова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Волокитина) Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Волокитина (Коробейникова) Марья Антонова