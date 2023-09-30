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Волокитин Алексей Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Волокитин Данил Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759

Сын: Волокитин Федор Алексеев

Мать ребёнка: Волокитина (Коробейникова) Марья Антонова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Волокитина) Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Волокитина (Коробейникова) Марья Антонова

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